Путин не исключил, что российская армия войдет в Сумы

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что не исключает взятие Сум. Об этом информирует ТАСС.
Российский лидер отметил, что не исключает взятие Сум, однако добавил, что в настоящее время такой задачи нет. Он также сообщил, что действия РФ обусловлены в том числе постоянными обстрелами приграничных территорий государства со стороны ВСУ.
ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня, главная тема мероприятия — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».