Журналист из ОАЭ Кутейш сделал селфи с Путиным и принцем Бахрейна на ПМЭФ

На ПМЭФ-2025 модератор пленарной сессии, журналист из ОАЭ Надим Кутейш, снял селфи с президентом России Владимиром Путиным и рядом других спикеров, среди которых был и принц Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа. Кадр появился в Telegram-канале журналиста Повела Зарубина.