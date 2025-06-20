В Минобороны Италии заявили, что у НАТО больше нет причин для существования

Гуидо Крозетто добавил, что в прошлом центром были «США и Европа», а теперь «есть все остальное, с чем нужно строить отношения». По его словам, Североатлантический альянс должен стать организацией, которая будет обеспечивать мир и взаимную оборону, «общаясь с Глобальным Югом и становясь чем-то принципиально иным». Глава Минобороны Италии подчеркнул, что иначе не удастся достигнуть цели обеспечения безопасности «в рамках правил, которые применимы ко всем».