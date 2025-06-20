Министр обороны Италии Гуидо Крозетто усомнился в необходимости существования НАТО и заявил, что Североатлантический альянс должен выстраивать отношения со странами Глобального Юга, пишет Il Fatto Quotidiano.
«У НАТО больше нет причин для существования. Когда-то центром мира был Атлантический океан, теперь это весь мир», — отметил он.
Гуидо Крозетто добавил, что в прошлом центром были «США и Европа», а теперь «есть все остальное, с чем нужно строить отношения». По его словам, Североатлантический альянс должен стать организацией, которая будет обеспечивать мир и взаимную оборону, «общаясь с Глобальным Югом и становясь чем-то принципиально иным». Глава Минобороны Италии подчеркнул, что иначе не удастся достигнуть цели обеспечения безопасности «в рамках правил, которые применимы ко всем».
Ранее анатилик из США Скотт Риттер заявил, что НАТО разваливается вместе с Евросоюзом.