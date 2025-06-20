По всему Ираку прошли многотысячные митинги в поддержку Ирана

Демонстрации прошли и в других городах Ирака: Басру, Куфу, Наджаф, Насирию и Хиллу. Согласно информации, полученной от источников, приближенных к влиятельной семье Аль Садр, Муктада ас-Садр, видный деятель иракского шиитского сообщества, рассматривает возможность восстановления деятельности шиитских вооруженных формирований, таких как «Армия Махди» и «Асаиб Ахль аль-Хакк». Данная мера может быть предпринята в случае, если США решат вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном.