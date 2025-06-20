Генсек ОПЕК не смог сдержать эмоций при личной встрече с Путиным

Путин провел встречу с генсеком ОПЕК.
Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс высоко оценил деятельность президента России Владимира Путина на международной арене. Об этом он заявил 20 июня в ходе встречи с российским лидером на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).
«Я всегда чувствовал больше уважение и восхищался вами как президентом Российской Федерации и вашей деятельностью на мировой арене. Государство Кувейт — это дружественная России страна и наш лидер тоже восхищается вами», — отметил аль-Гайс, слова приводит сайт Кремля.
В рамках третьего дня ПМЭФ-2025 ключевым событием стало пленарное заседание с участием Владимира Путина. Модератором встречи выступит журналист из ОАЭ. В программе форума также были переговоры министров спорта России, Сербии, Беларуси и Казахстана. URA.RU ведет онлайн-трансляцию всех основных событий третьего дня форума.