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Генсек ОПЕК не смог сдержать эмоций при личной встрече с Путиным

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс высоко оценил деятельность президента России Владимира Путина на международной арене. Об этом он заявил 20 июня в ходе встречи с российским лидером на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

Путин провел встречу с генсеком ОПЕК.

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс высоко оценил деятельность президента России Владимира Путина на международной арене. Об этом он заявил 20 июня в ходе встречи с российским лидером на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

«Я всегда чувствовал больше уважение и восхищался вами как президентом Российской Федерации и вашей деятельностью на мировой арене. Государство Кувейт — это дружественная России страна и наш лидер тоже восхищается вами», — отметил аль-Гайс, слова приводит сайт Кремля.

В рамках третьего дня ПМЭФ-2025 ключевым событием стало пленарное заседание с участием Владимира Путина. Модератором встречи выступит журналист из ОАЭ. В программе форума также были переговоры министров спорта России, Сербии, Беларуси и Казахстана. URA.RU ведет онлайн-трансляцию всех основных событий третьего дня форума.