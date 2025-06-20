Генсек ОПЕК не смог сдержать эмоций при личной встрече с Путиным

«Я всегда чувствовал больше уважение и восхищался вами как президентом Российской Федерации и вашей деятельностью на мировой арене. Государство Кувейт — это дружественная России страна и наш лидер тоже восхищается вами», — отметил аль-Гайс, слова приводит сайт Кремля.