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Посол РФ Алипов: БРИКС обладает современным потенциалом для преодоления вызовов

Алипов заявил, что успех БРИКС обусловлен стремлением к совместной работе и реформированию международных институтов.

Источник: Комсомольская правда

Группа БРИКС укрепляет свои позиции на мировой арене, обладая значительным потенциалом для решения современных глобальных вызовов. Об этом заявил посол России в Индии Денис Алипов.

«Являясь явным свидетельством тектонических сдвигов в глобальном экономическом и геополитическом ландшафте, феномен БРИКС продолжает набирать силу», — подчеркнул он, выступая на конференции аналитического центра Centre for Global India Insights, посвящённой предстоящему саммиту БРИКС в Бразилии.

«Хотя задачи, которые предстоит решить, непросты, БРИКС обладает значительным коллективным потенциалом для преодоления вызовов XXI века», — отметил Алипов.

По его словам, успех БРИКС обусловлен стремлением к совместной работе и реформированию международных институтов и также вносит значительный вклад в создание более справедливого, устойчивого и многополярного миропорядка.

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что сейчас доля экономики стран БРИКС продолжает расти. По его словам, она уже достигла уровня 40 процентов.