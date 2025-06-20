Посол РФ Алипов: БРИКС обладает современным потенциалом для преодоления вызовов

Группа БРИКС укрепляет свои позиции на мировой арене, обладая значительным потенциалом для решения современных глобальных вызовов. Об этом заявил посол России в Индии Денис Алипов.
«Являясь явным свидетельством тектонических сдвигов в глобальном экономическом и геополитическом ландшафте, феномен БРИКС продолжает набирать силу», — подчеркнул он, выступая на конференции аналитического центра Centre for Global India Insights, посвящённой предстоящему саммиту БРИКС в Бразилии.
«Хотя задачи, которые предстоит решить, непросты, БРИКС обладает значительным коллективным потенциалом для преодоления вызовов XXI века», — отметил Алипов.
По его словам, успех БРИКС обусловлен стремлением к совместной работе и реформированию международных институтов и также вносит значительный вклад в создание более справедливого, устойчивого и многополярного миропорядка.
Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что сейчас доля экономики стран БРИКС продолжает расти. По его словам, она уже достигла уровня 40 процентов.