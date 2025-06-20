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Мединский сравнил заявления Киева о телах с манипуляциями Геббельса

16 июня РФ закончила передачу Украине 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Помощник президента РФ Владимир Мединский сравнил заявления украинской пропаганды о переданных Россией телах военных ВСУ с манипуляциями министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса. Об этом он заявил в интервью RT.

Мединский прокомментировал заявления о том, что в числе 6 тысяч переданных тел бойцов ВСУ якобы есть россияне.

Он призвал украинскую сторону утихомирить пропагандистов, чтобы те не выставляли себя в нелепом виде.

«Потому что аналогии, к сожалению, с Катынским процессом и с этими всеми геббельсовскими манипуляциями были совершенно очевидными», — сказал Мединский.

16 июня Мединский сообщил, что РФ передала Украине 6060 тел погибших военнослужащих ВСУ. Украинская сторона пыталась сорвать договоренности, неожиданно перенеся приемку тел 7 июня. Процесс передачи удалось начать 11 июня.

Ранее Владимир Мединский заявил, что Россия готова передать Украине около 3 тыс. тел погибших военных ВСУ.

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