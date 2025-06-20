Путин раскрыл потаённое: хозяин Кремля обнародовал секретную внешнеполитическую доктрину России

Ведущий пленарного заседания — журналист из ОАЭ Надим Котейш — сразу начал пусть не атаковать ВВП, но задавать ему вопросы, на которые у Путина не было ни малейшего желания отвечать. Вопрос: «Какую позицию вы занимаете по Ирану, когда мы пытаемся нормализовать сам факт того, что президент одной страны призывает к убийству президента другой страны, можем ли мы говорить о том, что возникают какие-то новые правила?» Путин, делая вид, что не понимает, чего от него ждут: «Новый миропорядок возникает естественным образом. Это все равно что восход солнца. От этого никуда не деться. А мы его оформляем и, может быть, расчищаем дорогу для этого процесса с тем, чтобы он был более сбалансированным и отвечал интересам подавляющего большинства стран».