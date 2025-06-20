Недовольным ценой яиц американцам посоветовали посмотреть в квиток за электричество

Аналитики Bloomberg провели сопоставление динамики стоимости электроэнергии и куриных яиц в Соединенных Штатах, и сравнение оказалось не в пользу последних.
Если жители Америки считают цену на яйца высокой, им стоит дождаться получения счетов за электроэнергию.
В мае текущего года в США зафиксирован рост стоимости электричества на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кэлвин Батлер, руководитель чикагской корпорации Exelon Corp, объясняет это увеличением потребности в энергии со стороны центров обработки данных.
Согласно информации, актуальной на 11 июня 2025 года, инфляция в Соединенных Штатах в мае 2025 года достигла отметки в 2,355%.
Федеральная резервная система (ФРС) прогнозирует, что инфляция в США, измеряемая индексом PCE, составит около 3% в течение 2025 года. В 2026 году ожидается снижение инфляции до диапазона от 2,2% до 2,4%, а в 2027 году — дальнейшее уменьшение до уровня между 2% и 2,1%.