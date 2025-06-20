Недовольным ценой яиц американцам посоветовали посмотреть в квиток за электричество

Федеральная резервная система (ФРС) прогнозирует, что инфляция в США, измеряемая индексом PCE, составит около 3% в течение 2025 года. В 2026 году ожидается снижение инфляции до диапазона от 2,2% до 2,4%, а в 2027 году — дальнейшее уменьшение до уровня между 2% и 2,1%.