Путин назвал главу КНР Си Цзиньпина большим другом России

«Вы сегодня на сессии, на пленарном заседании обратили внимание на то, что российско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня. Так оно и есть на самом деле. Всё это благодаря нашим совместным усилиям, в том числе усилиям со стороны председателя КНР — нашего большого друга», — поблагодарил собеседника российский президент.
Путин добавил, что накануне у него состоялась телефонная беседа с Си Цзиньпином, и попросил Дин Сюэсяна направить главе КНР наилучшие пожелания.
В ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин сделал ряд важных заявлений о развитии России и её целях. В частности речь шла о дальнейшей работе с иностранными компаниями, покинувшими российский рынок. Стоит отметить, что по завершению участия в сессии российский лидер дал интервью изданию Sky News Arabia.