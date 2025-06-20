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Путин назвал главу КНР Си Цзиньпина большим другом России

Российский президент Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина большим другом России. Такой эпитет прозвучал в беседе главы РФ с заместителем премьера Госсовета Китая Дин Сюэсяном на полях ПМЭФ.

Источник: Life.ru

«Вы сегодня на сессии, на пленарном заседании обратили внимание на то, что российско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня. Так оно и есть на самом деле. Всё это благодаря нашим совместным усилиям, в том числе усилиям со стороны председателя КНР — нашего большого друга», — поблагодарил собеседника российский президент.

Путин добавил, что накануне у него состоялась телефонная беседа с Си Цзиньпином, и попросил Дин Сюэсяна направить главе КНР наилучшие пожелания.

В ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин сделал ряд важных заявлений о развитии России и её целях. В частности речь шла о дальнейшей работе с иностранными компаниями, покинувшими российский рынок. Стоит отметить, что по завершению участия в сессии российский лидер дал интервью изданию Sky News Arabia.

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