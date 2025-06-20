Путин назвал главу КНР Си Цзиньпина большим другом России

«Вы сегодня на сессии, на пленарном заседании обратили внимание на то, что российско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня. Так оно и есть на самом деле. Всё это благодаря нашим совместным усилиям, в том числе усилиям со стороны председателя КНР — нашего большого друга», — поблагодарил собеседника российский президент.