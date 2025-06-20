Ростех: SJ-100 перелетел почти через всю Россию на отечественных двигателях

Импортозамещённый самолёт SJ-100 успешно завершил перелёт из Комсомольска-на-Амуре в Москву для подготовки к сертификационным лётным испытаниям. Об этом сообщили в Telegram-канале Ростеха.
«Это первый длительный перелёт на российских двигателях ПД-8 производства нашей ОДК», — отметили в сообщении.
Самолёт преодолел около 6 тысяч километров с промежуточными посадками в Иркутске и Новосибирске. Полёт продолжался примерно 9 часов на высотах до 12 тысяч метров и скоростях до 0,78 Маха (около 965 км/ч).
На авиалайнере заменены все импортные компоненты, включая маршевые и вспомогательные силовые установки, авионику, шасси, системы управления, электроснабжения, кондиционирования воздуха и противопожарной защиты.
Напомним, SJ-100, полностью собранный из отечественных комплектующих, впервые поднялся в небо в апреле этого года. Этот борт, названный в честь первого главного конструктора SSJ-100 Юрия Ивашечкина, стал третьим опытным самолётом в программе сертификационных испытаний.