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Ростех: SJ-100 перелетел почти через всю Россию на отечественных двигателях

Самолёт SJ-100 преодолел около 6 тысяч километров с промежуточными посадками в Иркутске и Новосибирске.

Источник: Комсомольская правда

Импортозамещённый самолёт SJ-100 успешно завершил перелёт из Комсомольска-на-Амуре в Москву для подготовки к сертификационным лётным испытаниям. Об этом сообщили в Telegram-канале Ростеха.

«Это первый длительный перелёт на российских двигателях ПД-8 производства нашей ОДК», — отметили в сообщении.

Самолёт преодолел около 6 тысяч километров с промежуточными посадками в Иркутске и Новосибирске. Полёт продолжался примерно 9 часов на высотах до 12 тысяч метров и скоростях до 0,78 Маха (около 965 км/ч).

На авиалайнере заменены все импортные компоненты, включая маршевые и вспомогательные силовые установки, авионику, шасси, системы управления, электроснабжения, кондиционирования воздуха и противопожарной защиты.

Напомним, SJ-100, полностью собранный из отечественных комплектующих, впервые поднялся в небо в апреле этого года. Этот борт, названный в честь первого главного конструктора SSJ-100 Юрия Ивашечкина, стал третьим опытным самолётом в программе сертификационных испытаний.