Российские хакеры оставили Киев, Львов и Ровно без Интернета

По информации издания, группы KillNet, UserSec и коллектив Beregini стоят за атаками. Эти хакеры нарушили работу таких провайдеров, как Apelsin, Lanet, Datagroup, Mirohost, Colocal, Uptime Institute и United DC. Всего в список попали более 20 компаний. Например, в компании Denovo зарегистрировано свыше 890 тысяч активных пользователей.