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В городе Сумы прогремели взрывы

В ряде украинских регионов объявили воздушную тревогу.

Источник: Аргументы и факты

Звуки взрывов слышны в городе Сумы вечером в пятницу, следует из данных украинского сервиса по оповещению населения.

Глава Сумского горсовета Артем Кобзарь, сообщил о большом количестве БПЛА в небе над городом и о работе мобильных огневых групп.

На территории Сумской области, а также в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу.

Ранее стало известно о взрывах в Одесской области.

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