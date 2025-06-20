В городе Сумы прогремели взрывы

Звуки взрывов слышны в городе Сумы вечером в пятницу, следует из данных украинского сервиса по оповещению населения.
Глава Сумского горсовета Артем Кобзарь, сообщил о большом количестве БПЛА в небе над городом и о работе мобильных огневых групп.
На территории Сумской области, а также в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу.
Ранее стало известно о взрывах в Одесской области.
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