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Принц бен Хамад Аль Халифа предложил Путину Бахрейн для переговоров по Украине

Бахрейн уже предлагал свои услуги в качестве посредника и площадки для мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом на пленарной сессии ПМЭФ заявил советник по национальной безопасности, командующий бахрейнской Королевской гвардией принц Насер бен Хамад Аль Халифа.

Источник: Life.ru

«Вы, господин президент, несомненно, помните, что мы выступали с предложением и говорили, что Бахрейн всегда открыт и был бы рад принять у себя мирные переговоры. Когда бы они ни состоялись, мы всегда будем рады принять их на своей территории», — сказал принц.

Сын короля Бахрейна подчеркнул, что Манама считает себя не только другом России, но и другом всех государств земного шара. Иначе говоря, королевство всегда готово стать мостом между сторонами любого конфликта, включая и российско-украинский.

Напомним, в ходе пленарного заседания международного форума российский лидер вновь обозначил точку зрения России на урегулирования украинского кризиса. Он подчеркнул, что РФ не стремится вынудить Киев к капитуляции, однако украинское руководство должно учитывать изменившиеся реалии на земле, если не хочет, чтобы условия мирного соглашения вновь ухудшились. Также Владимир Путин заявил, что считает русских и украинцев единым народом.