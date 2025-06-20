Принц бен Хамад Аль Халифа предложил Путину Бахрейн для переговоров по Украине

«Вы, господин президент, несомненно, помните, что мы выступали с предложением и говорили, что Бахрейн всегда открыт и был бы рад принять у себя мирные переговоры. Когда бы они ни состоялись, мы всегда будем рады принять их на своей территории», — сказал принц.
Сын короля Бахрейна подчеркнул, что Манама считает себя не только другом России, но и другом всех государств земного шара. Иначе говоря, королевство всегда готово стать мостом между сторонами любого конфликта, включая и российско-украинский.
Напомним, в ходе пленарного заседания международного форума российский лидер вновь обозначил точку зрения России на урегулирования украинского кризиса. Он подчеркнул, что РФ не стремится вынудить Киев к капитуляции, однако украинское руководство должно учитывать изменившиеся реалии на земле, если не хочет, чтобы условия мирного соглашения вновь ухудшились. Также Владимир Путин заявил, что считает русских и украинцев единым народом.