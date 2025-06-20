Принц бен Хамад Аль Халифа предложил Путину Бахрейн для переговоров по Украине

«Вы, господин президент, несомненно, помните, что мы выступали с предложением и говорили, что Бахрейн всегда открыт и был бы рад принять у себя мирные переговоры. Когда бы они ни состоялись, мы всегда будем рады принять их на своей территории», — сказал принц.