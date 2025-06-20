«Последняя ошибка Украины»: Путин предупредил о катастрофическом ответе на грязную бомбу

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что применение Украиной «грязной бомбы» против России стало бы роковой и, возможно, последней ошибкой киевского режима. Об этом он заявил 20 июня 2025 года, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
«Это использование “грязной бомбы” против РФ было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины. Может быть, это было бы их последней ошибкой», — подчеркнул глава государства, отвечая на вопросы участников форума.
По словам Путина, в случае такого шага Россия даст жёсткий ответ, который станет катастрофическим для Украины. Президент выразил надежду, что Киев никогда не пойдёт на подобную эскалацию.
«Надеюсь, что до этого никогда не дойдёт», — добавил он.
Кроме того, президент пояснил, что Россия не ставит целью добиться капитуляции Украины. Вместо этого Москва настаивает, чтобы киевские власти признали фактическую ситуацию, сложившуюся на земле.
Ранее Владимир Путин указал на военную глупость ВСУ. Президент отметил, что украинская армия зашла на территорию Курской области, где понесла значительные потери, составившие 76 тысяч человек.
Глава Российской Федерации Владимир Путин также выразил обеспокоенность по поводу того, что Украина не спешит с началом переговоров. Он подчеркнул, что Россия готова к диалогу, но условия, которые были предложены в Стамбуле в 2022 году, теперь кажутся более жёсткими.
Напомним, что Владимир Путин 14 июня провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, Путин уточнил, что Москва готова возобновить переговоры с Киевом после 22 июня.
Ранее стало известно, что специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог заявил: Вашингтон внимательно изучил мирные предложения обеих сторон конфликта и сейчас ясно видит возможные пути его разрешения. Он призвал Украину и Киев приложить все усилия для достижения перемирия. Келлог также добавил, что к этому нужно обязательно стремиться.