«Последняя ошибка Украины»: Путин предупредил о катастрофическом ответе на грязную бомбу

Глава Российской Федерации Владимир Путин также выразил обеспокоенность по поводу того, что Украина не спешит с началом переговоров. Он подчеркнул, что Россия готова к диалогу, но условия, которые были предложены в Стамбуле в 2022 году, теперь кажутся более жёсткими.