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Обломки иранской ракеты разнесли украинское кафе в Хайфе

В результате произошедшего сегодня нападения обломки иранской ракеты разрушили украинское кафе под названием «Наша кухня», расположенное в израильском городе Хайфа.

В результате произошедшего сегодня нападения обломки иранской ракеты разрушили украинское кафе под названием «Наша кухня», расположенное в израильском городе Хайфа.

В результате атаки было уничтожено кафе, принадлежащее выходцу из Харькова, переехавшему из Украины. Видеоматериалы с места происшествия, запечатлевшие разрушения, были распространены в Telegram-каналах SHOT и военным корреспондентом Борисом Рожиным.

В пятницу иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за ракетный удар по израильскому порту Хайфа, обнародовав кадры, снятые очевидцами. На видеозаписи виден сильный взрыв и поднимающийся дым в районе высотного здания.

Согласно информации, предоставленной иранской стороной, целью удара являлось здание Министерства внутренних дел Израиля. Данная атака была предпринята как ответная мера на аналогичные действия со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). КСИР также подтвердил нанесение удара по штаб-квартире 14-го телеканала после предварительного уведомления.

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