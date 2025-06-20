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Глава Индонезии живо заинтересовался российским Aurus

Президент Индонезии Прабово Субианто ознакомился с российскими автомобилями Aurus на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Машины вызвали у главы республики живой интерес. Об этом сообщается в telegram-канале правительства РФ.

Машины премиум-класса впечатлили иностранного гостя.

Президент Индонезии Прабово Субианто ознакомился с российскими автомобилями Aurus на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Машины вызвали у главы республики живой интерес. Об этом сообщается в telegram-канале правительства РФ.

«Глава Индонезии проявил живой интерес к линейке российских автомобилей Aurus. Он посетил павильон Музея Гаража особого назначения», — говорится в сообщении. Также отмечается, что с возможностями отечественных моделей высокопоставленного гостя ознакомил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

Как сообщало URA.RU ранее, новые автомобили российского производителя машин Aurus представили на внутреннем дворе ПМЭФ. Гости форума получили возможность детально осмотреть салоны и экстерьер последних моделей премиального бренда.

Прабово Субианто стал главным гостем ПМЭФ, что ранее анонсировал президент России Владимир Путин. Он отметил рост товарооборота и потенциал сотрудничества РФ и Индонезии в различных сферах, включая сельское хозяйство, энергетику и космическую отрасль. Россия также рассчитывает на активное участие Индонезии в деятельности объединения БРИКС.

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