Глава Индонезии живо заинтересовался российским Aurus

Машины премиум-класса впечатлили иностранного гостя.
Президент Индонезии Прабово Субианто ознакомился с российскими автомобилями Aurus на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Машины вызвали у главы республики живой интерес. Об этом сообщается в telegram-канале правительства РФ.
«Глава Индонезии проявил живой интерес к линейке российских автомобилей Aurus. Он посетил павильон Музея Гаража особого назначения», — говорится в сообщении. Также отмечается, что с возможностями отечественных моделей высокопоставленного гостя ознакомил первый вице-премьер России Денис Мантуров.
Как сообщало URA.RU ранее, новые автомобили российского производителя машин Aurus представили на внутреннем дворе ПМЭФ. Гости форума получили возможность детально осмотреть салоны и экстерьер последних моделей премиального бренда.
Прабово Субианто стал главным гостем ПМЭФ, что ранее анонсировал президент России Владимир Путин. Он отметил рост товарооборота и потенциал сотрудничества РФ и Индонезии в различных сферах, включая сельское хозяйство, энергетику и космическую отрасль. Россия также рассчитывает на активное участие Индонезии в деятельности объединения БРИКС.