В США назвали единственный способ урегулировать конфликт на Украине

В Госдепе США назвали единственный способ урегулировать конфликт на Украине. Об этом высказалась в пятницу официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.
По ее словам решения по конфликту в США будет принимать только президент страны Дональд Трамп.
Вашингтон внимательно следит за переговорами Москвы и Киева и не выключается из процесса, добавила Брюс.
Также она заявила, что конфликт России и Украины можно преодолеть только путем договоренностей.
По словам Брюс, для этого необходимо, чтобы две стороны встретились и пришли к какому-то соглашению.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если Украина применит против России грязную бомбу, это будет колоссальной ошибкой, возможно, последней, киевского режима.