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В США назвали единственный способ урегулировать конфликт на Украине

В Госдепе США назвали единственный способ урегулировать конфликт на Украине.

В Госдепе США назвали единственный способ урегулировать конфликт на Украине. Об этом высказалась в пятницу официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

По ее словам решения по конфликту в США будет принимать только президент страны Дональд Трамп.

Вашингтон внимательно следит за переговорами Москвы и Киева и не выключается из процесса, добавила Брюс.

Также она заявила, что конфликт России и Украины можно преодолеть только путем договоренностей.

По словам Брюс, для этого необходимо, чтобы две стороны встретились и пришли к какому-то соглашению.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если Украина применит против России грязную бомбу, это будет колоссальной ошибкой, возможно, последней, киевского режима.

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