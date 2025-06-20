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Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что видит прогресс в урегулировании конфликта на Украине, уточнив, что считает его «небольшим».

Источник: Reuters

«Россия и Украина добиваются небольшого прогресса», — сообщил он журналистам перед вылетом в свой гольф-клуб в штате Нью-Джерси.

Ранее официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс сообщила, что США сохраняют надежду на урегулирование конфликта на Украине. Брюс добавила, что Вашингтон остается вовлечен в усилия по урегулированию.

В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о том, что согласование дат нового раунда переговоров между РФ и Украиной ожидается на следующей неделе.

Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.

В понедельник Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.

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