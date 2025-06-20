Трамп сообщил о незначительном продвижении в ходе переговоров между Россией и Украиной

«Мы сохраняем веру, прилагаем усилия и следим за текущим переговорным процессом между обеими сторонами. Как и в любом другом переговорном процессе, ситуация может развиваться в разных направлениях. Это наша текущая оценка», — заявила она журналистам во время брифинга, обсуждая диалог между Россией и Украиной.