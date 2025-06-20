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Трамп сообщил о незначительном продвижении в ходе переговоров между Россией и Украиной

Лидер США Дональд Трамп сообщил о незначительном продвижении в ходе переговоров между Россией и Украиной.

Лидер США Дональд Трамп сообщил о незначительном продвижении в ходе переговоров между Россией и Украиной.

Американские власти не теряют оптимизма относительно возможности разрешения украинского кризиса дипломатическим путем и продолжают поддерживать мирные инициативы, сообщила в пятницу официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

«Мы сохраняем веру, прилагаем усилия и следим за текущим переговорным процессом между обеими сторонами. Как и в любом другом переговорном процессе, ситуация может развиваться в разных направлениях. Это наша текущая оценка», — заявила она журналистам во время брифинга, обсуждая диалог между Россией и Украиной.

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