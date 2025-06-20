В Киеве неожиданно ответили на слова Путина о том, что «вся Украина наша»

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на совещании с командованием ВСУ обсуждался вопрос Сумской области, он был ключевым. По словам Зеленского, ВСУ якобы «сдерживают» российскую армию в этом регионе. Так он ответил на заявление президента РФ о возможном взятии города Сумы.