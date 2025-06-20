Госдеп: решения по РФ и Украине в США будет принимать только Трамп

Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня в Стамбуле. Дата новой встречи не определена. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня сказал, что Россия и Украина совместно определят дату следующего раунда. На прошлой неделе президент Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом говорил о возможности продолжения переговоров после 22 июня.