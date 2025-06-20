Politico: ЕС отказался от планов снизить потолок цен на российскую нефть

Евросоюз отказался от планов по снижению потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, решение связано с ситуацией на Ближнем Востоке, пишет Politico.
«Идея снижения ценового предела, вероятно, не будет реализована из-за ситуации на Ближнем Востоке и нестабильности. На встрече G7 на этой неделе все страны согласились, что они предпочли бы не принимать решение прямо сейчас», — рассказал изданию дипломат, который пожелал остаться неназванным.
Как уточняется, решение отказаться от соответствующих намерений вызвано опасениями, что ирано-израильский конфликт приведет к росту цен на нефть. При этом собеседники издания заявили, что план по снижению полотка цен «больше не работает».
В мае сообщалось, что ЕС обсуждает возможность снижения потолка цен на российскую нефть, а также усиления санкций, направленных против финансового сектора РФ. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз работал над новыми санкциями для «оказания давления на Россию».