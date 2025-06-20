Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: ЕС отказался от планов снизить потолок цен на российскую нефть

Решение вызвано опасениями, что ирано-израильский конфликт приведет к росту цен на нефть.

Источник: Аргументы и факты

Евросоюз отказался от планов по снижению потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, решение связано с ситуацией на Ближнем Востоке, пишет Politico.

«Идея снижения ценового предела, вероятно, не будет реализована из-за ситуации на Ближнем Востоке и нестабильности. На встрече G7 на этой неделе все страны согласились, что они предпочли бы не принимать решение прямо сейчас», — рассказал изданию дипломат, который пожелал остаться неназванным.

Как уточняется, решение отказаться от соответствующих намерений вызвано опасениями, что ирано-израильский конфликт приведет к росту цен на нефть. При этом собеседники издания заявили, что план по снижению полотка цен «больше не работает».

В мае сообщалось, что ЕС обсуждает возможность снижения потолка цен на российскую нефть, а также усиления санкций, направленных против финансового сектора РФ. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз работал над новыми санкциями для «оказания давления на Россию».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше