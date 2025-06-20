Politico: ЕС отказался от планов снизить потолок цен на российскую нефть

«Идея снижения ценового предела, вероятно, не будет реализована из-за ситуации на Ближнем Востоке и нестабильности. На встрече G7 на этой неделе все страны согласились, что они предпочли бы не принимать решение прямо сейчас», — рассказал изданию дипломат, который пожелал остаться неназванным.