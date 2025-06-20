«Пропаганда Геббельса»: Мединский двумя словами припечатал авторов фейков Киева про обмен телами

В итоге обмен всё же состоялся. В ответ на каждую тысячу с лишним тел, которые Россия передавала, Украина привозила на встречу то 27 тел, а то и вовсе ни одного. В результате украинская сторона в обмен на 6060 тел своих военных в общей сложности передала 78 тел погибших солдат Вооружённых сил Российской Федерации.