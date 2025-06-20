«Пропаганда Геббельса»: Мединский двумя словами припечатал авторов фейков Киева про обмен телами

Помощник президента РФ Владимир Мединский обвинил Киев в распространении фейков в европейских СМИ о якобы переодетых российских солдатах среди обмененных тел погибших военных, сравнив эти действия с пропагандой Йозефа Геббельса. Об этом он сообщает RT.
«Украинская сторона по всем европейским медиа раскручивает историю, что якобы среди 6 тыс. обмененных тел погибших военных очень много российских солдат, вероятно, сознательно переодетых в украинскую форму, чтобы таким образом раскачивать общественное мнение Украины, порождать представления, хотя что тут порождать и так все ясно в отношение пропорций потерь», — сказал Мединский.
Он уточнил, что в качестве «доказательства» Киев предъявил лишь одно тело якобы российского военнослужащего с «чудом сохранившимся» военным билетом советского образца, возвращенное РФ в недавнем обмене.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал процесс обмена телами погибших военных между Россией и Украиной. Он назвал кричащей пропорцию между числом переданных Москвой и Киевом тел.
Напомним, что изначально Киев не проявлял желания принять тела своих погибших солдат. Российские автомобили и их сопровождающие вынуждены были ожидать, пока кто-нибудь их встретит.
В итоге обмен всё же состоялся. В ответ на каждую тысячу с лишним тел, которые Россия передавала, Украина привозила на встречу то 27 тел, а то и вовсе ни одного. В результате украинская сторона в обмен на 6060 тел своих военных в общей сложности передала 78 тел погибших солдат Вооружённых сил Российской Федерации.
Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия полностью выполнила свои обязательства по стамбульским договорённостям об обмене телами военнослужащих с Украиной и готова продолжать этот процесс. В ближайшее время, если Украина не станет чинить препятствий, Москва сможет передать киевскому режиму ещё более трёх тысяч тел солдат Вооружённых сил Украины.
Ранее KP.RU сообщил, что Украина нарочно затягивает процесс идентификации тел военнослужащих, переданных Россией, заявляя, что на это уйдёт больше года.