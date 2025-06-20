Трамп попросил следить за языком тех, кто призывает Киев продолжать конфликт

«Люди должны быть очень осторожными с тем, что они говорят. Они должны внимательно следить за своим языком, потому что их язык может довести их до крупных неприятностей», — заявил Трамп в ответ на просьбу журналистов оценить слова политиков, которые ранее призвали Киев к эскалации конфликта.