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Трамп попросил следить за языком тех, кто призывает Киев продолжать конфликт

Президент США Дональд Трамп предостерег политиков от призывов к продолжению военных действий на Украине, подчеркнув необходимость осторожности в публичных заявлениях. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на комментарий Трампа.

Трамп раскритиковал поведение американских политиков.

Президент США Дональд Трамп предостерег политиков от призывов к продолжению военных действий на Украине, подчеркнув необходимость осторожности в публичных заявлениях. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на комментарий Трампа.

«Люди должны быть очень осторожными с тем, что они говорят. Они должны внимательно следить за своим языком, потому что их язык может довести их до крупных неприятностей», — заявил Трамп в ответ на просьбу журналистов оценить слова политиков, которые ранее призвали Киев к эскалации конфликта.

В ходе беседы с прессой Трамп отдельно отметил, что высказывания американских политиков могут повлиять на обострение ситуации и затруднить дипломатические усилия по урегулированию конфликта. По его мнению, первостепенной задачей должно оставаться достижение мира, а не разжигание новых боевых действий.

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