В Дании прошли массовые протесты из-за вездесущих американцев

Власти Дании приняли закон, разрешающий Соединенным Штатам Америки размещать свои военные базы в стране, что вызвало массовые протесты среди населения. Об этом сообщает Strategic Culture.
«Датский парламент одобрил закон, позволяющий Соединенным Штатам создавать постоянные военные базы на территории Дании. Соглашение вызвало протесты по всей стране, особенно в крупных городах, таких как Копенгаген», — говорится в сообщении.
Во время маршей датчане скандировали «Янки, убирайтесь домой» и «Базы США — нет, спасибо». Больше всего недовольство вызвал у граждан пункт, в котором говорится о праве американских военных применять «все необходимые полномочия». Причем, это понятие никак не конкретизируется.
Люди боятся, что американцы будут использовать принудительные меры к ним без какой-либо ответственности. Целью размещения баз в Дании, отмечает издание, является расширение северного фланга НАТО и «противодействие России».
Ранее «МК» писал, что министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что НАТО утратила прежние причины для существования, поскольку мировой центр сместился за пределы Атлантического региона.