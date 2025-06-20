В Дании прошли массовые протесты из-за вездесущих американцев

Во время маршей датчане скандировали «Янки, убирайтесь домой» и «Базы США — нет, спасибо». Больше всего недовольство вызвал у граждан пункт, в котором говорится о праве американских военных применять «все необходимые полномочия». Причем, это понятие никак не конкретизируется.