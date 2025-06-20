Трамп сообщил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что встреча с Владимиром Зеленским возможна, но он выразил сомнения в легитимности последнего. На встрече с руководителями международных информационных агентств российский лидер отметил, что вопрос не в том, кто ведет переговоры, а в том, кто будет подписывать документы.