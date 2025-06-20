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Трамп сообщил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в пятницу, 20 июня, сказал, что видит прогресс в урегулировании украинского конфликта.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в пятницу, 20 июня, сказал, что видит прогресс в урегулировании украинского конфликта.

— РФ и Украина добиваются небольшого прогресса, — заявил он журналистам перед вылетом в свой гольф-клуб в штате Нью-Джерси, передает РИА Новости.

19 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал желательные сроки завершения конфликта с Российской Федерацией. Он заявил, что боевые действия должны быть остановлены до окончания возможного президентского срока Дональда Трампа, то есть до 2029 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что встреча с Владимиром Зеленским возможна, но он выразил сомнения в легитимности последнего. На встрече с руководителями международных информационных агентств российский лидер отметил, что вопрос не в том, кто ведет переговоры, а в том, кто будет подписывать документы.

14 июня Путин в ходе беседы с Дональдом Трампом подтвердил готовность России продолжать переговоры с Украиной после 22 июня. По словам помощника главы России Юрия Ушакова, американский президент принял эту информацию к сведению и снова отметил свою заинтересованность в скором завершении конфликта на Украине.

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