В Раде назвали виновных в дефиците газа в Украине

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чиновники в Украине виноваты в том, что страна испытывает колоссальный дефицит газа, заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко. Об этом сообщает ТАСС.
«Я берусь утверждать, что дефицит газа 2 миллиарда — из-за обстрелов, а остальные 3 миллиарда кубов газа — это бездарное руководство со стороны всех абсолютно руководителей газовых компаний», — приводит слова Кучеренко издание «Страна.ua».
Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что «Нафтогаз Украины» планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около двух миллиардов евро. В конце марта глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом газа и финансирования, для закупки необходимо 5 миллиардов евро. -0-