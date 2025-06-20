В Раде назвали виновных в дефиците газа в Украине

Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что «Нафтогаз Украины» планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около двух миллиардов евро. В конце марта глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом газа и финансирования, для закупки необходимо 5 миллиардов евро. -0-