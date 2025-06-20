Трамп предупредил о скором появлении иранской ядерной бомбы

Трамп подчеркнул, что в отличие от ситуации с Ираком в 2003 году, когда американская администрация ошибочно заявляла о наличии оружия массового поражения, в случае с Ираном речь идет о реальной угрозе. Президент США отметил, что Иран теоретически способен произвести ядерное устройство в течение нескольких недель или месяцев.