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Трамп предупредил о скором появлении иранской ядерной бомбы

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о потенциальных ядерных возможностях Ирана.

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о потенциальных ядерных возможностях Ирана. По словам американского лидера, Тегеран собрал значительное количество материалов, достаточное для создания ядерного оружия в кратчайшие сроки.

Трамп подчеркнул, что в отличие от ситуации с Ираком в 2003 году, когда американская администрация ошибочно заявляла о наличии оружия массового поражения, в случае с Ираном речь идет о реальной угрозе. Президент США отметил, что Иран теоретически способен произвести ядерное устройство в течение нескольких недель или месяцев.

«Они собрали огромный объем материала. В течение недель, уж точно в течение месяцев они бы могли создать ядерное оружие», — заявил Трамп.

При этом американский лидер выразил обеспокоенность военным конфликтом между Ираном и Израилем.

Ранее Трамп сообщил о незначительном продвижении в ходе переговоров между Россией и Украиной.

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