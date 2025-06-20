Трамп предупредил о скором появлении иранской ядерной бомбы

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о потенциальных ядерных возможностях Ирана. По словам американского лидера, Тегеран собрал значительное количество материалов, достаточное для создания ядерного оружия в кратчайшие сроки.
Трамп подчеркнул, что в отличие от ситуации с Ираком в 2003 году, когда американская администрация ошибочно заявляла о наличии оружия массового поражения, в случае с Ираном речь идет о реальной угрозе. Президент США отметил, что Иран теоретически способен произвести ядерное устройство в течение нескольких недель или месяцев.
«Они собрали огромный объем материала. В течение недель, уж точно в течение месяцев они бы могли создать ядерное оружие», — заявил Трамп.
При этом американский лидер выразил обеспокоенность военным конфликтом между Ираном и Израилем.
Ранее Трамп сообщил о незначительном продвижении в ходе переговоров между Россией и Украиной.