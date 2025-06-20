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Трамп отметил небольшой прогресс в урегулировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о наличии небольшого прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Об этом он сказал журналистам перед вылетом в свой гольф-клуб в Нью-Джерси.

Источник: Life.ru

«Россия и Украина добиваются небольшого прогресса», — отметил Трамп, не приведя каких-либо подробностей.

Эти слова прозвучали на фоне заявления официального представителя Госдепартамента США Тэмми Брюс, которая подчеркнула, что Вашингтон продолжает надеяться на разрешение конфликта и активно участвует в усилиях по его урегулированию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал согласование дат нового раунда переговоров между РФ и Украиной на следующей неделе. При этом представитель Кремля не стал прогнозировать возможные сроки встречи американского и российского лидеров.

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