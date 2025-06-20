Трамп отметил небольшой прогресс в урегулировании конфликта на Украине

«Россия и Украина добиваются небольшого прогресса», — отметил Трамп, не приведя каких-либо подробностей.
Эти слова прозвучали на фоне заявления официального представителя Госдепартамента США Тэмми Брюс, которая подчеркнула, что Вашингтон продолжает надеяться на разрешение конфликта и активно участвует в усилиях по его урегулированию.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал согласование дат нового раунда переговоров между РФ и Украиной на следующей неделе. При этом представитель Кремля не стал прогнозировать возможные сроки встречи американского и российского лидеров.