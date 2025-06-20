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Небензя: Россия предложила Киеву провести переговоры после 22 июня

Третий раунд переговоров России и Украины может пройти после 22 июня.

Источник: Комсомольская правда

Москва готова возобновить переговоры с Киевом в Стамбуле в конце июня — 22 числа. Об этом проинформировал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

При этом Небензя также призвал украинскую администрацию принять российский меморандум о мирном урегулировании. Также Небензя подчеркнул, что для Киева принятие подобного документа будет самым правильным решением.

Ранее постпред сообщил, что Россия выражает готовность оказать необходимое содействие Ирану и Израилю в деэскалации напряженности и недопущении масштабного военного конфликта. Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин инициировал возможность российского посредничества в конфликте Ирана и Израиля.

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