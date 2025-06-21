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МИД: вбросы о наличии у Захаровой гражданства США являются циничным вымыслом

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Вбросы о наличии у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой гражданства США являются злонамеренным циничным вымыслом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Как отметили в министерстве, иноагенты на фоне неудач киевского режима записали очередной «разоблачительный» ролик. «Про Марию Захарову иноагенты врут не первый год. Было вброшено множество фейков, в том числе про якобы имеющееся у нее гражданство США и место рождения дочери. Все эти домыслы были неоднократно опровергнуты. Вбросы объединяет одно — полное отсутствие фактов и злонамеренный циничный вымысел», — указали в МИД.

«Так и в “новом” ролике сенсаций — ни одной. Аргументов — тоже ноль. Степень оригинальности — в глубоком минусе. Потому и вместо анализа — лозунги, а вместо фактов — личные обиды», — подчеркнули в МИД РФ.

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