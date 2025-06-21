МИД: вбросы о наличии у Захаровой гражданства США являются циничным вымыслом

Как отметили в министерстве, иноагенты на фоне неудач киевского режима записали очередной «разоблачительный» ролик. «Про Марию Захарову иноагенты врут не первый год. Было вброшено множество фейков, в том числе про якобы имеющееся у нее гражданство США и место рождения дочери. Все эти домыслы были неоднократно опровергнуты. Вбросы объединяет одно — полное отсутствие фактов и злонамеренный циничный вымысел», — указали в МИД.