Трамп обозначил максимальный срок, который готов дать Ирану для ядерной сделки

Президент США Дональд Трамп установил жесткие временные рамки для переговоров с Ираном по ядерной программе. В пятницу перед отлетом в свой гольф-клуб в Нью-Джерси американский лидер заявил журналистам, что дает Тегерану не более двух недель для достижения соглашения.
«Мы посмотрим, каким будет этот период времени, но я даю им время, и я бы сказал, что две недели — это максимум», — заявил глава Белого дома.
Напомним, что президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о потенциальных ядерных возможностях Ирана. По словам американского лидера, Тегеран собрал значительное количество материалов, достаточное для создания ядерного оружия в кратчайшие сроки.
Ранее Трамп сообщил о незначительном продвижении в ходе переговоров между Россией и Украиной.