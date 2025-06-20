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Трамп обозначил максимальный срок, который готов дать Ирану для ядерной сделки

Президент США Дональд Трамп установил жесткие временные рамки для переговоров с Ираном по ядерной программе.

Президент США Дональд Трамп установил жесткие временные рамки для переговоров с Ираном по ядерной программе. В пятницу перед отлетом в свой гольф-клуб в Нью-Джерси американский лидер заявил журналистам, что дает Тегерану не более двух недель для достижения соглашения.

«Мы посмотрим, каким будет этот период времени, но я даю им время, и я бы сказал, что две недели — это максимум», — заявил глава Белого дома.

Напомним, что президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о потенциальных ядерных возможностях Ирана. По словам американского лидера, Тегеран собрал значительное количество материалов, достаточное для создания ядерного оружия в кратчайшие сроки.

Ранее Трамп сообщил о незначительном продвижении в ходе переговоров между Россией и Украиной.

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