Трамп усмотрел небольшой прогресс в урегулировании конфликта на Украине

Трамп полагает, что в переговорах есть некоторый прогресс.
Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. Об этом он сообщил 20 июня журналистам перед вылетом в гольф-клуб в штате Нью-Джерси, передает Reuters.
«Россия и Украина добиваются небольшого прогресса», — сообщил Трамп. Он уточнил, что речь идет о постепенном продвижении сторон к разрешению ситуации.
Ранее представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс сообщила, что Вашингтон сохраняет надежду на дипломатическое урегулирование конфликта. Она подчеркнула, что США продолжают участвовать в международных усилиях по поиску путей мирного разрешения ситуации между Москвой и Киевом.
В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума отметил, что стороны находятся на этапе согласования дат нового раунда переговоров по урегулированию. По словам Пескова, обсуждение параметров будущих встреч между российской и украинской делегациями ожидается уже на следующей неделе.