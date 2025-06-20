Трамп усмотрел небольшой прогресс в урегулировании конфликта на Украине

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума отметил, что стороны находятся на этапе согласования дат нового раунда переговоров по урегулированию. По словам Пескова, обсуждение параметров будущих встреч между российской и украинской делегациями ожидается уже на следующей неделе.