Трамп установил для Ирана двухнедельный срок по ядерной сделке

В комментарии журналистам перед вылетом в свой гольф-клуб в Нью-Джерси американский лидер отметил, что это время будет использовано для переговоров, после чего он примет решение о дальнейших действиях.
Когда Трампа спросили о возможности удара по Ирану до истечения этого срока, он ответил: «Мы посмотрим, каким будет этот период времени, но я даю им время, и я бы сказал, что две недели — это максимум».
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее сообщила, что Трамп допускает существенную вероятность переговоров с Тегераном в ближайшем будущем и подчеркнула, что президент не боится применять силу в отношении Ирана.