Генсек ОПЕК аль-Гайс восхитился Путиным и назвал Новака братом

«Что касается ОПЕК+ и нашего сотрудничества, от имени организации и государств-участников хотел бы выразить благодарность вам лично, господин президент, а также вице-премьеру Александру Новаку. Вы нас поддерживали в сохранении стабильности рынков в самые непростые времена», — отметил он.