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Генсек ОПЕК аль-Гайс восхитился Путиным и назвал Новака братом

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в ходе ПМЭФ поблагодарил его за помощь в сохранении стабильности энергетических рынков в непростые времена.

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в ходе ПМЭФ поблагодарил его за помощь в сохранении стабильности энергетических рынков в непростые времена.

«Что касается ОПЕК+ и нашего сотрудничества, от имени организации и государств-участников хотел бы выразить благодарность вам лично, господин президент, а также вице-премьеру Александру Новаку. Вы нас поддерживали в сохранении стабильности рынков в самые непростые времена», — отметил он.

Генсек также выразил глубокое уважение и восхищение президентству российского лидера. Аль-Гайс отметил большие заслуги Путина на мировой арене.

Он подчеркнул, что главой российского государства восхищается и лидер Кувейта, откуда родом аль-Гайс. Генсек назвал «впечатляющим» уровень сотрудничества между РФ и организацией. И поделился, что вице-премьера Новака тот называет братом.

Ранее «МК» писал, что по завершении пленарной сессии ПМЭФ Владимир Путин провел встречу с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном.

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