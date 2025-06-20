Принц Бахрейна прочитал стихи Пушкина на ПМЭФ, обратившись к Путину

Принц Бахрейна Насер бен Хамад Аль Халифа, занимающий должности советника короля по национальной безопасности и командующего королевской гвардией, открыл свое выступление на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) цитатой из стихотворения Александра Пушкина, обращенной к президенту России Владимиру Путину, с которым он участвует в пленарной сессии.
Принц заявил, что сам является поэтому, и любит поэзию, а потому хотел бы упомянуть слова Пушкина из его известного стихотворения", — заявил принц.
Затем он прочел по памяти строку из пушкинского «Памятника» (1836 г.): «И долго буду тем любезен я народу, что чувство доброе я лирой пробуждаю».
«Так вот, это мудрая политика, подобная словам Пушкина, — это ваша политика по отношению к народу», — пояснил участник ПМЭФ-2025.
ПМЭФ-2025 является одной из ключевых международных площадок для обсуждения глобальных экономических вопросов. Тема форума в этом году: Общие ценности — основа роста в многополярном мире". Центральным мероприятием стала пленарная сессия с Владимиром Путиным в пятницу, 20 июня.
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