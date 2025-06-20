Трамп заявил, что не хочет говорить о наземной операции США в Иране

Ранее источники из Белого дома озвучили опасения Трампа, что удары США по Ирану могут вызвать кризис, похожий на ситуацию в Ливии. Американский президент также опасается, что после потенциального конфликта в стране возникнет новый лидер, более радикальный и угрожающий, чем текущий верховный руководитель Али Хаменеи.