Трамп заявил, что не хочет говорить о наземной операции США в Иране

«Я не буду говорить о сухопутных силах. Сухопутные силы — это последнее, что хочется использовать», — отметил Трамп.
Он высказал это мнение в штате Нью-Джерси, отвечая на вопрос журналистов о вероятности проведения наземной операции Вашингтона в Иране.
Ранее источники из Белого дома озвучили опасения Трампа, что удары США по Ирану могут вызвать кризис, похожий на ситуацию в Ливии. Американский президент также опасается, что после потенциального конфликта в стране возникнет новый лидер, более радикальный и угрожающий, чем текущий верховный руководитель Али Хаменеи.
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