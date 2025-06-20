В Министерстве иностранных дел России опровергли распространяемую информацию о наличии у официального представителя ведомства Марии Захаровой гражданства США. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД, подчеркивается, что подобные заявления являются злонамеренной ложью и не содержат никаких подтвержденных фактов.
В ведомстве отметили, что вбросы о Захаровой, включая якобы имеющееся у нее американское гражданство и место рождения дочери, неоднократно опровергались. В МИД расценили новые попытки дискредитации как бездоказательные и циничные, связав их с неудачами киевского режима.
«Так и в “новом” ролике сенсаций — ни одной. Аргументов — тоже ноль», — подчеркнули в министерстве, добавив, что вместо фактов авторы подобных материалов используют лозунги и личные нападки.
Ранее в МВД опровергли данные об утечке миллиардов паролей.