МИД ответил на фейки о якобы имеющемся у Захаровой гражданстве США

В ведомстве отметили, что вбросы о Захаровой, включая якобы имеющееся у нее американское гражданство и место рождения дочери, неоднократно опровергались. В МИД расценили новые попытки дискредитации как бездоказательные и циничные, связав их с неудачами киевского режима.