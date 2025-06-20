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Трамп предупредил призывающих Киев продолжать конфликт, что им лучше «следить за языком»

«Люди должны быть очень осторожными с тем, что они говорят. Они должны внимательно следить за своим языком, потому что их язык может довести их до крупных неприятностей», — подчеркнул американский лидер.

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский президент Дональд Трамп предупредил те круги в США, которые призывают Киев настраиваться на продолжение ведения военных действий, а не на мирные переговоры с Москвой, что им следует быть осторожнее в высказываниях. Об этом сообщает ТАСС.

«Люди должны быть очень осторожными с тем, что они говорят. Они должны внимательно следить за своим языком, потому что их язык может довести их до крупных неприятностей», — подчеркнул американский лидер. Он отвечал в штате Нью-Джерси на просьбу журналистов прокомментировать заявления члена Сената Конгресса США Линдси Грэма (республиканец, от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и бывшего госсекретаря Майка Помпео, которые в Киеве фактически призывали Украину настраиваться на дальнейшие боевые действия. -0-

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