Генсек ОПЕК заявил, что всегда восхищался деятельностью Путина

— Я всегда чувствовал большое уважение и восхищался вами как президентом России и вашей деятельностью на мировой арене. Государство Кувейт — дружественная РФ страна и наш лидер тоже восхищается вами, — заявил он во время встречи с российским лидером, передает РИА Новости.