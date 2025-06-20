Генсек ОПЕК заявил, что всегда восхищался деятельностью Путина

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс в пятницу, 20 июня, высказался, что всегда восхищался президентом РФ Владимиром Путиным на его посту.
— Я всегда чувствовал большое уважение и восхищался вами как президентом России и вашей деятельностью на мировой арене. Государство Кувейт — дружественная РФ страна и наш лидер тоже восхищается вами, — заявил он во время встречи с российским лидером, передает РИА Новости.
Владимир Путин рассказал, что его действительно беспокоит угроза начала третьей мировой войны, потому что имеется «очень много конфликтного потенциала». Также он выразил обеспокоенность ситуацией вокруг объектов иранской ядерной программы.
19 июня во время встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств Владимир Путин заявил о готовности РФ обеспечить интересы иранского руководства в области мирного атома, при этом учитывая озабоченности израильской стороны по вопросам безопасности.
Также в ходе пленарного заседания ПМЭФ Владимир Путин затронул такие темы, как уровень жизни граждан, цифровой рубль и новая модель развития мира. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».