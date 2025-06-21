NBC: Глава МИД Ирана заявил, что планирует 23 июня встретиться с Путиным

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи планирует прилететь 23 июня в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в пятницу, 20 июня, сообщил канал NBC News, побеседовавший с главой МИД исламской республики.
— Арагчи заявил, что намерен отправиться в Москву 23 июня для встречи с Владимиром Путиным, — рассказала журналистка NBC News, передает ТАСС.
Иран не проявил заинтересованности в совместной работе с РФ в области противовоздушной обороны. Об этом 18 июня сообщил Владимир Путин во время встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств.
До этого Путин заявил о готовности России обеспечить интересы Ирана в области мирного атома, при этом учитывая озабоченности Израиля по вопросам безопасности. Он добавил, что РФ уже обсуждала детали с израильской и американской сторонами, а также передала определенные сигналы иранским партнерам.
Ранее МИД России заявил, что Израиль должен одуматься и немедленно прекратить атаки на мирные ядерные объекты Ирана.