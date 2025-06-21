Трамп: две недели — максимальный срок для Ирана на возобновление переговоров

«Мы посмотрим, как пройдет этот период, но я даю им время, и я бы сказал, что две недели — это максимум … Просто время, чтобы посмотреть, придут ли люди в себя», — сказал Дональд Трамп журналистам. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.