Новости СВО. Освобождена Московка, боевиков ВСУ разматывают в черте Купянска, из Киева сбежал кошелёк Зеленского, 21 июня

Он добавил, что действия Москвы на Украине после госпереворота были направлены на защиту населения, духовно связанного с Россией, и что по-прежнему считает русский и украинский народ единым, а Украину — «нашей». Путин призвал Украину вернуться к тому, что обеспечило ей суверенитет, в частности к внеблоковому статусу.