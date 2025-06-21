Глава МИД Ирана посетит Москву для переговоров с Путиным

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи планирует посетить Москву 23 июня для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил американский телеканал NBC News со ссылкой на собственное интервью с иранским главой внешнеполитического ведомства.
Как уточнила журналистка Андреа Митчелл, встреча запланирована на понедельник.
Напомним, что президент США Дональд Трамп установил жесткие временные рамки для переговоров с Ираном по ядерной программе. В пятницу перед отлетом в свой гольф-клуб в Нью-Джерси американский лидер заявил журналистам, что дает Тегерану не более двух недель для достижения соглашения.
Ранее МИД РФ ответил на фейки о якобы имеющемся у Захаровой гражданстве США.