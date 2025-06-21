Глава МИД Ирана посетит Москву для переговоров с Путиным

Напомним, что президент США Дональд Трамп установил жесткие временные рамки для переговоров с Ираном по ядерной программе. В пятницу перед отлетом в свой гольф-клуб в Нью-Джерси американский лидер заявил журналистам, что дает Тегерану не более двух недель для достижения соглашения.