Небензя: РФ передала Украине лучшее мирное предложение и призывает его принять

Дипломат напомнил, что в ходе прямых контактов между Россией и Украиной в Стамбуле был представлен российский проект меморандума о мирном регулировании, который включает два ключевых аспекта: условия для достижения долгосрочного мира и условия для прекращения огня. Документ, подчеркнул постпред, основан на принципах, озвученных президентом России в июне 2024 года.