Небензя: РФ передала Украине лучшее мирное предложение и призывает его принять

«Это самое лучшее предложение, которое Украина может получить сегодня. Советуем его принять», — сказал Небензя в ходе заседания.
Дипломат напомнил, что в ходе прямых контактов между Россией и Украиной в Стамбуле был представлен российский проект меморандума о мирном регулировании, который включает два ключевых аспекта: условия для достижения долгосрочного мира и условия для прекращения огня. Документ, подчеркнул постпред, основан на принципах, озвученных президентом России в июне 2024 года.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не стремится к капитуляции Украины. Сейчас Москва настаивает на признании второй стороной реалий, которые сложились на земле. Глава государства также указал, что на сегодняшний день глубина буферной зоны в Сумской области доходит до 12 километров.