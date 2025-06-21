В украинской власти может стать на одного актера больше

Весной офис главы киевского режима был недоволен теми кандидатами, которые были предложены на замену Креминя. Они якобы были без опыта защиты украинского языка. Сам же Креминь заявлял, что готов продолжать работу. Однако в списке кандидатур его не оказалось, а его полномочия истекают 8 июля.