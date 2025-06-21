В украинской власти может стать на одного актера больше

На Украине подходит к концу срок полномочий языкового омбудсмена Тараса Креминя. Вместо него на этот пост премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль предложил актера Александра Завальского, пишут украинские СМИ, ссылаясь на минюст.
«Министерство юстиции по предложению премьер-министра Дениса Шмыгаля подало на должность языкового омбудсмена кандидатуру актера Александра Завальского. Он также является доцентом Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого», — отмечается в сообщении.
Весной офис главы киевского режима был недоволен теми кандидатами, которые были предложены на замену Креминя. Они якобы были без опыта защиты украинского языка. Сам же Креминь заявлял, что готов продолжать работу. Однако в списке кандидатур его не оказалось, а его полномочия истекают 8 июля.
Завальский неоднократно заявлял, что переход на мову не должен быть насильственным. По его мнению, людей нельзя заставлять. Вместо этого, предложил он, необходимо создать условия и оказать поддержку, чтобы переход был естественными и добровольным.
Ранее «МК» писал, что офис Зеленского собирается уволить Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины и сменить весь кабинет министров.