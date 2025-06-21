Небензя: Россия хочет провести новый раунд переговоров в Стамбуле после 22 июня

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной прошел 16 мая и завершился масштабным обменом пленными, а также обсуждением перемирия. Вторую встречу в Стамбуле планировали провести 2 июня, однако турецкая сторона настаивала на недопуске делегации ЕС для сохранения конструктивного диалога. Ранее Москва уже заявляла о готовности представить меморандум по мирному договору и учесть предложение Украины о встрече глав государств.