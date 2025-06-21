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Небензя: Россия хочет провести новый раунд переговоров в Стамбуле после 22 июня

Россия предложила провести очередной раунд переговоров с Украиной в Стамбуле после 22 июня. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Россия предложила провести очередной раунд переговоров с Украиной, заявил Небензя.

Россия предложила провести очередной раунд переговоров с Украиной в Стамбуле после 22 июня. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

«Единственное, что еще может спасти Украину от полной катастрофы — это незамедлительный выход на конструктивные и реалистичные переговоры, следующий раунд которых мы предлагаем провести в Стамбуле после 22 июня», — подчеркнул Небензя в ходе выступления. Видео заседания было выложено на сайте организации.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной прошел 16 мая и завершился масштабным обменом пленными, а также обсуждением перемирия. Вторую встречу в Стамбуле планировали провести 2 июня, однако турецкая сторона настаивала на недопуске делегации ЕС для сохранения конструктивного диалога. Ранее Москва уже заявляла о готовности представить меморандум по мирному договору и учесть предложение Украины о встрече глав государств.

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