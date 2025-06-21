США направили к границе с Ираном два военно-транспортных самолета

Второй борт с номером 85−0003 и позывным RCH1880 вылетел с американской базы Рамштайн в Германии 20 июня в 08:26 по Минскому времени. Его зафиксировали в воздушном пространстве над Кувейтом в 14:51 по Минскому времени. Самолет находился около населенного пункта Аль-Вафра, рядом с границей с Саудовской Аравией. Борт следовал на высоте около 3,3 км, со скоростью порядка 368 узлов, курсом 78 градусов. Пункт назначения указан не был.