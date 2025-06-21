США направили к границе с Ираном два военно-транспортных самолета

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. США направили два военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy в район Персидского залива к границам Саудовской Аравии и Кувейта вблизи Ирана. Об этом сообщает РИА Новости, опираясь на данные сервиса Flightradar24.
Первый самолет с бортовым номером RCH2097 вылетел с авиабазы Авиано (Италия) 19 июня в 23:26 мск. Затем его зафиксировали южнее города Аль-Хардж в Саудовской Аравии. Спустя шесть часов он вылетел обратно в Италию около 09:45 по Минскому времени 20 июня. Самолет приземлился в Авиано в 15:15 по Минскому времени.
Второй борт с номером 85−0003 и позывным RCH1880 вылетел с американской базы Рамштайн в Германии 20 июня в 08:26 по Минскому времени. Его зафиксировали в воздушном пространстве над Кувейтом в 14:51 по Минскому времени. Самолет находился около населенного пункта Аль-Вафра, рядом с границей с Саудовской Аравией. Борт следовал на высоте около 3,3 км, со скоростью порядка 368 узлов, курсом 78 градусов. Пункт назначения указан не был.
C-5M Super Galaxy — крупнейший военно-транспортный самолет на вооружении ВВС США, он используется для перевозки тяжелой техники, включая бронированные машины и вертолеты.
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