Байден ездит в Вашингтон для работы над таинственным проектом, пишут СМИ

«Несколько выходцев из Белого дома Байдена говорят, что есть интрига относительно того, чем именно он занимается большую часть недель в своем временном офисе … “Это действительно загадка”, — сказал один из бывших помощников Байдена о его деятельности во время визитов в округ Колумбия, отметив, что сотрудники, все еще работающие на Байдена, “избегают ответа”», — говорится в публикации газеты.