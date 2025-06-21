Байден ездит в Вашингтон для работы над таинственным проектом, пишут СМИ

«Несколько выходцев из Белого дома Байдена говорят, что есть интрига относительно того, чем именно он занимается большую часть недель в своем временном офисе … “Это действительно загадка”, — сказал один из бывших помощников Байдена о его деятельности во время визитов в округ Колумбия, отметив, что сотрудники, все еще работающие на Байдена, “избегают ответа”», — говорится в публикации газеты.
Байдену как бывшему президенту предоставляется офис в Вашингтоне на бесплатной основе до июля. Предположительно Байден работает над написанием своей книги, а также над планами об открытии библиотеки и фонда в свою честь, отмечает газета.
Ранее издание писало, что публичные выступления Байдена, гонорар за которые оценивается в 300 тысяч долларов, не пользуются спросом, что может вызвать финансовые проблемы у семьи Байдена, и до этого известной скандальными бизнес-связями, в том числе на Украине.
При этом ранее газета Wall Street Journal сообщала, что у Байдена не получается собрать средства на открытие своей библиотеки среди доноров после его провала на дебатах с действующим президентом Дональдом Трампом, в результате которых демократу пришлось выйти из президентской гонки на фоне критики состояния его физического и когнитивного здоровья.