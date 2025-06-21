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Байден ездит в Вашингтон для работы над таинственным проектом, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден, у которого ранее был диагностирован рак, продолжает ездить на работу в Вашингтон на поезде из своей резиденции в штате Делавэр и работает в офисе над таинственным проектом, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Несколько выходцев из Белого дома Байдена говорят, что есть интрига относительно того, чем именно он занимается большую часть недель в своем временном офисе … “Это действительно загадка”, — сказал один из бывших помощников Байдена о его деятельности во время визитов в округ Колумбия, отметив, что сотрудники, все еще работающие на Байдена, “избегают ответа”», — говорится в публикации газеты.

Байдену как бывшему президенту предоставляется офис в Вашингтоне на бесплатной основе до июля. Предположительно Байден работает над написанием своей книги, а также над планами об открытии библиотеки и фонда в свою честь, отмечает газета.

Ранее издание писало, что публичные выступления Байдена, гонорар за которые оценивается в 300 тысяч долларов, не пользуются спросом, что может вызвать финансовые проблемы у семьи Байдена, и до этого известной скандальными бизнес-связями, в том числе на Украине.

При этом ранее газета Wall Street Journal сообщала, что у Байдена не получается собрать средства на открытие своей библиотеки среди доноров после его провала на дебатах с действующим президентом Дональдом Трампом, в результате которых демократу пришлось выйти из президентской гонки на фоне критики состояния его физического и когнитивного здоровья.

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